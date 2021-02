Nachdenken in Heiligenhaus : Brandstiftungsfälle rufen Politik auf den Plan

Heiligenhaus In den vergangenen Monaten häuften sich Fälle von Brandstiftung und Sachbeschädigung. Jetzt beschäftigt sich der Jugendhilfeausschuss mit Gegenstrategien.

(köh) Zuletzt ging nahe der Polizeiwachen-Baustelle am Höseler Platz ein transportables WC-Häuschen in Flammen auf. Vorangegangen waren im vergangenen Jahr eine Reihe von Brandstiftungen mit teils erheblichen Sachschäden. Das ist einer der Gründe, warum sich der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am Dienstag, 23. Februar, mit der Frage beschäftigt, ob eine „Arbeitsgruppe Vandalismusprävention“ eingerichtet werden soll. Der Vorschlag kam bereits Ende vergangenen Jahre auf den Ratstisch. Die Antwort auf die Frage lautet bisher: ja.