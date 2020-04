Stadt-Finanzen : Stadtfinanzen: Die Rechnung mit mehreren Unbekannten

Heiligenhaus (RP) „Einbrechende Steuereinnahmen und drohende Rückzahlungen werden das eigentliche Problem einer jeden Kommune sein. Betrachtet man die aktuelle Entwicklung, wird uns möglicherweise die Corona-Krise härter treffen als die Finanzkrise in 2008.

Und die hatte zur Folge, dass wir in die Überschuldung gerutscht sind – in der freien Wirtschaft hätte man also Insolvenz anmelden müssen.“ So schätzt Kämmerer Björn Kerkmann eine Facette der aktuellen Finanzlage der Stadt ein.

Seine Überlegungen gehen weiter: „Betrachtet man unsere heutige Haushaltsituation muss man doch recht schnell feststellen, dass wir uns nie richtig davon erholt haben.“

So geht die Rechnung: „Im Rahmen meiner letzten Haushaltseinbringung hatte ich aufgezeigt, dass wir rund 20 Millionen Euro Gewerbesteuer aufweisen müssten, wenn wir etwa den Landesdurchschnitt an Gewerbesteuer pro Einwohner erreichen würden. Im aktuellen Haushalt haben wir für das Jahr 2020 knapp 13 Millionen Euro veranschlagt. Unsere ohnehin bestehende „Unterfinanzierung“ wird auch dadurch deutlich, dass wir etwa 9 Mio. € an Schlüsselzuweisungen erhalten.“

Szenarien liegen vor: „Selbstverständlich haben wir auch schon Szenarien betrachtet, wie hart uns das Ganze wirklich treffen kann. Die Veranlagung aus Vorjahren im Bereich der Gewerbesteuer ist uns im laufenden Jahr zumindest sicher, wobei dieser Betrag wirklich gering ist. Die drängendste Frage in den nächsten Wochen wird sein, wie viele Unternehmen die Gewerbesteuer-Vorauszahlung auf null Euro setzen lassen. Im schlimmsten Fall reden wir über einen zweistelligen Millionenbetrag und im kommenden Jahr würden wir diesen beibehalten.“

An diese Zeiträume ist gedacht: Entscheidend werden die nächsten Wochen sein – ebenso die Mai-Steuerschätzung, die auch Basis für das Gemeindefinanzierungsgesetz im kommenden Jahr sein wird. Danach wird man sicherlich eine fundiertere Einschätzung abgeben können. Aber wir reden ja insgesamt nicht nur über die Gewerbesteuer. Es droht womöglich eine Erhöhung der Kreisumlage bei steigenden SGB-II Kosten, weniger Einnahmen beim Anteil an der Einkommenssteuer, weitere Gebühren die wegfallen usw.“

Die Rolle des Landes Nordrhein-Westfalen: „In diesen Zusammenhang ist es natürlich erfreulich, dass die Landesregierung so kurzfristig das Kommunalschutz-Paket im Zuge der Covid-19-Pandemie auf den Weg gebracht hat. Über eine Bilanzierungshilfe sollen dadurch die corona-bedingten Finanzschäden im Haushalt isoliert betrachtet werden.