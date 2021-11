Heiligenhaus : Vorstoß: Sichere Tablets für alle Mitglieder des Jugendrats

Heiligenhaus Der Jugendrat, soeben neu formiert am Start, soll in Sachen Technik den Ratsmitgliedern gleich gestellt werden. Dieser Vorschlag kommt von der CDU.

Zur Begründung heißt es: „Da der Jugendrat ebenfalls Zugriff auf das Ratsinformationssystem hat und damit eine Grundvoraussetzung zur digitalen Gremienarbeit geschaffen ist, sollten die Mitglieder ebenfalls mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden.“ Denn es könne, so die CDU-Argumentation, nicht davon ausgegangen werden, dass alle privat über eigene, ausreichend gesicherte Geräte verfügen. Außerdem, so der Antrag weiter, sollten die Jugendratsmitglieder auf digitalem Weg vollständig in das Ratsinformationssystem einbezogen werden.

Dieses System, zu finden über die Internetseite der Stadt, ist in sich dreigeteilt. Das Bürgerinformationsportal hält alles bereit, was an öffentlichen Vorlagen und Niederschriften öffentlicher Sitzungen in Umlauf ist. So lassen sich alle Gremiensitzungen nachvollziehen. Beim Mandatsträgerportal sieht es so aus: Mandatsträger können, nachdem sie eine entsprechende Kennung durch das Büro des Rates erhalten haben, Zugriff auf sämtliche Informationen derjenigen Gremien erhalten, denen sie angehören. Was dann auch die nicht-öffentlichen Teile betrifft. Und wer sich für die Historie einzelner Beschlüsse oder Diskussionen (von 2020 zurück) im Detail interessiert, wird im Archiv des Informationssystems fündig. Was Ratssitzungen angeht, reicht das Archiv zurück bis in den Juli 2014.