Basildonplatz : 14-Jähriger geschlagen und beraubt

Heiligenhaus Die unbekannten Täter flüchteten vom Basildonplatz Richtung Rheinlandstraße.

Den Hergang schildert die Polizei so: Gegen 18.15 Uhr befand sich der 14-Jährige, gemeinsam mit einem 16-jährigen Heiligenhauser, in einer Passage eines Einkaufsmarktes. Hier wurde der 14-Jährige zunächst von einer ihm unbekannten Person aus einer Gruppe von circa sieben jungen Leuten heraus angerempelt. Die Jugendlichen setzten ihren Weg fort, aber mindestens einer aus der Gruppe folgte ihnen bis auf den Basildonplatz. Hier schlug der Unbekannte dem 14-Jährigen plötzlich ins Gesicht und verletzte den Jungen am linken Auge. Der 16-Jährige wurde von einer weiteren Person ebenfalls angegriffen und mehrfach ins Gesicht geschlagen. Beide Jugendlichen flohen in das angrenzende Rathaus-Center. Hierbei verlor der 14-Jährige seine orangefarbene O‘Neill Jacke in der sich eine Musikbox der Marke JBL befand.