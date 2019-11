Heiligenhaus : Jecke starten früher in die Session

Heiligenhaus Sie starten ganz untraditionell schon am Tag des Martinsmarktes – 10. November – mit einem großen Programm.

Der Vorstand war geteilter Meinung, die Mitglieder entschieden sich für die erste Stehung mehrheitlich für den Tag vor dem offiziellen Start, den Sonntag – und so zählt die kommende Session in Heiligenhaus einen Tag mehr. Während also das Stadtmarketing ab 13 Uhr entlang der für den Straßenverkehr gesperrten Hauptstraße vom Rathausplatz bis Kirchplatz den Martinsmarkt zelebriert, werden die Heljens-Jecken nicht vor dem Rathaus, sondern an einer neuen Adresse feiern: Dem Parkplatz hinter dem Vereinsheim, der Aule Schmet, Hauptstraße 109a. „Das war planungsmäßig nicht anders machbar“, erklärt Stadtmarketing „Handel“-Sprecherin Annelie Heinisch. Die jecken Feierwütigen erwartet dabei neben jecken DJ-Musik bei kühlen Getränken, Grünkohl, Glühwein und Gegrilltem ein buntes Programm: Warm schunkeln können sie sich beim Einlass ab 10 Uhr. Um 10.45 kommt der Fanfarencorps Burgaltendorf, bevor standesgemäß um 11.11 Uhr der neue Hoppeditz, das Vereinsmitglied Andreas Reichel, aus dem Schlaf gefeiert wird, um einen „schelmischen Dialog mit dem Stadtoberhaupt“zu führen. Um 12 Uhr wird die KKC Tanzgarde aufmarschieren, um 13.30 Uhr folgt Sängerin Sarah Carina, bevor um 14 Uhr das Ratinger Prinzenpaar sich die Ehre geben wird. Um 15 Uhr folgen die Rhienstädter und zum Abschluss wird Manni der Rocker auftreten. „Diese Künstler kosten uns natürlich auch einiges an Geld, daher haben wir uns für den für jedermann erschwinglichen Eintritt von 5 Euro entschieden“, heißt es dabei vom Verein, der das Karnevalsprogramm rein ehrenamtlich auf die Beine stellt. Der Auftakt für eine hoffentlich bunte Session. Weiter geht es am 17. Januar, 17 Uhr, mit dem Einzug der Standarte ins Vereinsheim, bevor am 24. Januar, die dritte Karnevalssitzung in die Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums lockt. Hierfür konnten sich Mitglieder des Vereins bereits Kartenkontingente sichern, seit dem 1. November sind die Karten nun auch im freien Verkauf. Kosten: Parkett (mit Bedienung an den Tischen): 27,50 Euro und auf dem Balkon 17,50 Euro, hier gibt keine Bedienung. Am 19. Februar dürften die Jecken dann schon fleißig mit Füßen scharren, denn ab 16 Uhr werden die Narren auf dem Rathausplatz geweckt und am Tag darauf, 20. Februar, wird ab zehn Uhr der Sturm des Rathauses vorbereitet, bei dem die Jecken – standesgemäß – um 11.11 Uhr das Rathaus erobern wollen. Der unbestrittene Höhepunkt der Session wird natürlich der Nelkensamstagszug, der sich am 22. Februar, ab 12.11 Uhr durch die Innenstadt schlängelt. Am Aschermittwoch, 26. Februar, ist dann auch schon wieder alles vorbei und der Hoppeditz wird in der Aule Schmet zu Grabe getragen und ganz sicher ordentlich betrauert.