Heiligenhaus: Jaimi Faulkner spielt Gitarre im Club

Heiligenhaus Dazu erzählt das Talent aus „Down Under“ in seinen Songs Geschichten.

(RP) Er gilt als „der groovende Songpoet aus Down Under“ – Jaimi Faulkner. Im Club an der Hülsbecker Straße wird er am 27. März, 20 Uhr, das Publikum begeistern, wenn er die Slide Guitar, wie ein gestandener amerikanischer Bluesmusiker, zum Leben erweckt. Wer Rock, Blues, Soul, Folk und alle Zwischentöne mag, der sollte sich diesen Abend nicht entgehen lassen.