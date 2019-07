Konzept stammt aus Heiligenhaus : Jägerkursus startet im Umweltbildungszentrum

Kreis Mettmann (RP/köh) Für Interessenten aus dem Kreis Mettmann und der Stadt Düsseldorf beginnt im September ein neuer Jägerkursus. Das Konzept stammt im Wesentlichen vom Heiligenhauser Förster Hannes Johannsen.

Er ging bei seinen Überlegungen davon aus, dass sich die Interessen der angehenden Jäger in den vergangenen Jahren stark gewandelt haben, vor allem in Richtung ökologischer Themen generell. Was nicht heißt, dass Johannsen das Pflichtprogramm von Kursen älterer Prägung auf den Kopf gestellt hätte. Schon der rechtlichen Rahmenbedingungen wegen nicht. Aber ein neuer „Touch“ darf es schon sein.