Erster Schritt : Heiligenhaus ist jetzt Mitglied im Zukunftsnetz Mobilität

Verkehrsminister Hendrik Wüst überreichte in Münster die Urkunde an den Heiligenhauser Bürgermeister Michael Beck.

(RP) Mobilität wird für Städte und Gemeinden zunehmend zum Standortfaktor. Um neue Wege in lebenswerten Städten zu sichern und für eine verlässliche Anbindung der ländlichen Räume an die Ballungszentren zu sorgen, müssen durchgängige und übergreifende Mobilitätsketten geschaffen werden. Mit dem Beitritt zu Zukunftsnetz Mobilität NRW bekommt die Stadtverwaltung Heiligenhaus nun Unterstützung, um passende Möglichkeiten für Heiligenhaus zu erarbeiten.

Am Freitag erhielt Heiligenhaus von NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst die Urkunde für den Beitritt zum Zukunftsnetz Mobilität NRW. „Der erste Schritt zu einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung, von der Heiligenhaus nachhaltig profitieren soll“, so Bürgermeister Michael Beck.

Diese Expertise nutzt nun auch Heiligenhaus. Vor der Kulisse des Erbdrostenhof in der Fahrradstadt Münster nahm der Bürgermeister von Heiligenhaus, Michael Beck, von Landesverkehrsminister Hendrik Wüst die Beitrittsurkunden entgegen. „Mobilität muss besser und sauberer werden“, sagte Verkehrsminister Hendrik Wüst bei der Übergabe. „Ich freue mich, dass in immer mehr Kommunen Mobilität zur Chefsache wird. Vor Ort wissen die Menschen am besten, welche Mobilitätsangebote funktionieren.“ Gefördert wird die Arbeit durch das Ministerium für Verkehr Nordrhein-Westfalen und die Unfallkasse NRW. In diesem Jahr feiert das Netzwerk sein fünfjähriges Bestehen.