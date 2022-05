Heiligenhaus im Einsatz für Special Olympics 2023 : Stadt wird Gastgeber für Mauretanien

Zu Jahresbeginn hat Heiligenhaus die Nachricht erhalten, Host Town (Gastgeberstadt) der Special Olympics World Games Berlin 2023 sein zu dürfen. Jetzt folgen Details.

Die Stadt Heiligenhaus setzt sich für ein inklusives und gleichberechtigtes Miteinander ein. In den wenigen Tagen werden unvergessliche Momente für die Athlet:innen, Coaches und Betreuende geschaffen und vielleicht sogar Freundschaften fürs Leben ermöglicht! In jedem Fall ein starker Impuls für eine bundesweite Bewusstseinsbildung.

Die Delegation „SO Mauritania“ macht sich mit 16 Personen aus dem nordwestlichen Afrika am Atlantik auf den ca. 4000 Kilometer weiten Weg ins Bergische Land, bevor es dann weiter zu den Wettbewerben nach Berlin geht. Die Delegationen lernen Land, Leute und Heiligenhaus kennen. Alle Delegationen erfahren aus der Nähe die regionalen Besonderheiten und lernen die Einzigartigkeiten der Host Towns in den einzelnen Bundesländern kennen. So werden die Kommunen das Bild Deutschlands in der Welt formen. Inklusion wird zur Inspiration. 216 Host Towns sind zusammen unschlagbar, zusammen inklusiv - in Vielfältigkeit vereint.