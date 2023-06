Heiligenhaus Großer Mitmach-Fahrplan zu den Special Olympics

Heiligenhaus · In gewisser Weise ist Heiligenhaus Teil der Special Olympics in Berlin. Wie sich alle an zwei Tagen und an zwei Orten davon überzeugen können.

12.06.2023, 15:51 Uhr

Berlin heißt das Ziel, „Unity“ das Maskottchen. Foto: dpa/Christoph Soeder

Die größte inklusive Sportveranstaltung die Special Olympics World Games finden vom 17. bis 25. Juni in Berlin statt. Heiligenhaus ist Teil dieser Spiele – im Rahmen des „Host Town Programs“, als Gastgeber-Ort. Bis Donnerstag, ist Heiligenhaus Gastgeber für die Delegation aus Mauretanien. Ein buntes Programm ist in Zusammenarbeit mit ProMobil, der Lebenshilfe und den Heiligenhauser Sportvereinen SVH und SSVG, der marokkanischen Gemeinde sowie vielen weiteren Helfer:innen zusammengestellt. Fünf Sportler aus Mauretanien machen sich gemeinsam mit ihrem Stab aus dem nordwestlichen Afrika am Atlantik auf den ca. 4000 Kilometer weiten Weg ins Bergische Land. Hibetoullah, Mohamed, Khalid, Seltana und Brahim lernen Stadt, Land und Leute kennen, bevor es für sie dann weiter nach Berlin zu den Special Olympics World Games geht. Dienstag, 13. Juni: Mini-Olympiade mit anschließendem Fackellauf. Beginn 15 Uhr auf der Sportanlage an der Talburgstraße. Dort werden Spiel- und Sportstationen aufgebaut. Ganz nach dem offiziellen Eid der Special Olympics: Lasst mich gewinnen, aber wenn ich nicht gewinnen kann, lasst mich bei dem Versuch mutig sein. Ob beim Laufen, Springen oder Werfen, „reinschnuppern“ in Floorball oder auf die Torwand schießen - auf dem Sportplatz sind alle willkommen. Danach Fackellauf: Im Anschluss an die Sportspiele gibt es einen gemeinsamen Fackellauf. Das Besondere dabei ist, dass alle Heiligenhauser und darüber hinaus alle Interessierten an dem Fackellauf teilnehmen können. Um uneingeschränkt allen Menschen die Teilnahme zu ermöglichen, wird der Fackellauf in Form eines gemeinsamen Spaziergangs durchgeführt. Vom Sportplatz geht es gemeinsam über den Panoramaweg, an der Hochschule vorbei zum Hotel Neues Pastorat. Die Special Olympics Delegation aus Mauretanien begleitet den Fackellauf. Somit ist es möglich, die Sportler:innen persönlich kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Treffpunkt ist auf dem Sportplatz Talburgstraße. Mittwoch: Kreativ-Event auf dem Rathausplatz. Beginn 16 Uhr. Wer lieber kreativ als sportlich sein möchte, hat am Mittwoch auf dem Rathausplatz die Chance. Durch Unterstützung der Lebenshilfe verwandelt sich der Rathausplatz in ein offenes Atelier. Leinwände, Pinsel und Farben werden bereitgestellt und es darf gemalt und gelacht werden. Schritt für Schritt ein eigenes Kunstwerk gestalten und das Gefühl genießen, kreativ zu sein – egal, ob man schon mal gemalt oder einen Pinsel in der Hand gehalten hat. Malen ist eine sehr niederschwellige Methode, um Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsames Erleben zu ermöglichen. Dabei ist es egal, wie alt die Teilnehmenden sind, ob sie eine Behinderung haben oder nicht, ob sie von sich selbst sagen, dass sie malen können oder nicht. Es geht darum, gemeinsam ein Thema kreativ umzusetzen. Oder, wie das Orga-Team betont, „die Welt gemeinsam noch ein bisschen bunter zu machen“.

(köh/RP)