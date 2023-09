Konzert in Heiligenhaus Folkduo Irish Pints spielt im Museum Abtsküche

Etwas von diesem Zauber können Konzertbesucher am Freitag, 6. Oktober, bei einem Auftritt der Irish Pints im Museum Abtsküche, Abtskücher Straße 37, erleben. Ab 19.30 Uhr entführen die beiden Multiinstrumentalisten Henning Wilms und Peter Baumann die Zuhörer mit mystischen Melodien an die Küsten von Wales und Galicien. Außerdem im Programm: Traurige Dudelsackklänge, die an die schottischen Highlands denken lassen, irische Stimmungslieder, die an einen Dubliner Musikpub erinnern und mitreißende Tanzstücke wie bei einem bretonischen Tanzfest.Karten gibt es für 14 Euro im Vorverkauf bei Neanderticket, den Vorverkaufsstellen in Heiligenhaus und für 16 Euro an der Tageskasse.