Interview mit Hochschul-Präsident Prof. Dr. Jürgen Bock : Campus pflegt Kontakte zu Unternehmen

Heiligenhaus In Corona-Zeiten wächst die Sorge vieler Studenten um ihre Nebenjobs. Entsprechend wurden finanzielle Hilfsangebote aufgestockt. Eine Sonderstellung hat das Duale Studium in Heiligenhaus.

Mit Hilfe einer Spendenaktion aus der Professorenschaft konnten die Studentenvertreter der Hochschule Bochum ihren Sozialetat aufstocken. Damit ist geholfen in Corona-Zeiten, in denen Studenten unter Umständen um die Finanzierung ihres Studiums bangen müssen, wenn sie ihre Nebenjobs verlieren.

Bock Nicht immer bekommen wir mit, wenn Studierende Probleme haben, ihr Studium und ihr Leben zu finanzieren. In einer Befragung der Studierenden zu Beginn des Semesters für die gesamte Hochschule war die Beurteilung der individuellen Situation breit gestreut. Es gibt in einigen der Kooperationsfirmen des Campus Velbert/Heiligenhaus für das duale Studium Kurzarbeit. Allerdings wird uns nicht zentral gemeldet, ob davon auch Studierende betroffen sind. Aus einigen persönlichen Gesprächen mit dualen Studierenden wissen wir, dass mehrere im Homeoffice arbeiten, dann jedoch ihr Gehalt weiter beziehen.

Bock Nein. Schließlich melden sich die Studierenden ja nicht persönlich vor Ort, die Kontakte sind also nicht regelmäßig. Daten dazu werden bei uns nicht zentral im Form von Statistiken dazu erhoben. Das, was wir mitbekommen, sind Eindrücke zur Situation. Aktuell können wir nur auf die Erfahrungen schauen, die wir über den AStA und unsere Berater der Zentralen Studienberatung erfahren. Demnach scheint sich die Zahl der Beratungswünsche zu finanzieller Unterstützung nicht wesentlich verändert zu haben. Allerdings war die Einschätzung der persönlichen Situation bei denen, die angefragt haben, deutlich schlechter als sonst.

Bock Vor allem können wir beratend unterstützen. So bietet die Hochschule verschiedene Ansätze und Antworten durch die Zentrale Studienberatung an, etwa mit BAföG, Studiendarlehen, AStA-Unterstützung bei sozialen Härten und anderes mehr. Zudem verfügt die Hochschule Bochum ja über einen eigenen Unterstützungsfonds, der durch die Professorenschaft und die Gesellschaft der Freunde mit insgesamt 15.000 Euro ausgestattet ist. Darüber hinaus werden über den Career-Service Nebenjobs und Werkstudententätigkeiten vermittelt. In Heiligenhaus haben wir eine Mitarbeiterin zur Pflege der Unternehmenskontakte, die auch den Kontakt zu Unternehmen hält, so dass fortlaufend Angebote existieren.