Heiligenhaus ist dabei : Neanderland Tourismus hat Internet-Auftritt überarbeitet

Wandern, Radfahren und Familie sind die Schwerpunkte des Internet-Auftritts. Darunter findet man Wanderwege, Einkehrmöglichkeiten und auch regionale Produkte.

Alle, die auf der neuen Seite stöbern, können für kurze Zeit an einem Gewinnspiel teilnehmen. Auf einigen Seiten hat sich in den Fotos ein „n“ versteckt – das „n“ vom Neanderland-Logo. Wer eines davon findet, kann am Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück einzigartige Erlebnisse wie ein Wochenende im Land-Gut Höhne in Mettmann, ein Sterne-Dinner im Haus Stemberg in Velbert sowie Tageskarten für das Vabali Spa bei Hilden gewinnen. Alle Infos finden sich unter neanderland.de/gewinnspiel.