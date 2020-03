Hochschule : Frauen treten an gegen ihren „Exoten-Status“

Heiligenhaus (sade) Vorbildlich und nachahmenswert – so bewertet die Jury der MINTchallenges des Club MINT-Stifterverbandes den Beitrag des Frauennetzwerkes WomEngineer“ der Hochschule Bochum um Initiatorin und Organisatorin Professor Dr. Dorothee Feldmüller.

„Eine Vernetzung der Frauen in technischen Berufen ist eine Maßnahme, die zur Förderung von Frauen in MINT-Fächern von Expertinnen und Experten als unterstützende Maßnahme empfohlen wird“, sagt Feldmüller. Die Anerkennung durch die Jury helfe dabei, das Netzwerk an der Hochschule und außerhalb bekannter zu machen. „Es wäre schön, wenn dadurch die eine oder andere Interessentin ermutigt würde, ein technisches Studium zu ergreifen und zu uns kommt.“ Neben der Initiatorin gehören noch zwei studentische Hilfskräfte zum Netzwerk-Team, das in engem Austausch mit den Engagierten in der Gleichstellung innerhalb und außerhalb der Hochschule arbeitet. „Wir treffen uns regelmäßig. Einmal pro Semester organisieren wir ein Netzwerk-Treffen, mit selbstgewählten Themen.“ Außerdem habe es im letzten Semester einen gemeinsamen Unternehmensbesuch gegeben, bei dem die Frauen im Unternehmen mit Begeisterung ihre Tätigkeiten vorgestellt haben. Unterstützen kann das Netzwerk auch beispielsweise durch Kostenbeteiligungen für Fahrten zur Frauen-Karrieremesse und der jährlichen Frauen-Sommer-Universität in Bremen. „Am Standort Heiligenhaus, wo der potentielle Teilnehmerinnenkreis sehr klein ist, planen wir aktuell einen Stammtisch, durch die aktuelle Corona-Krise werden wir aber voraussichtlich erst später starten können. Über diese Aktivitäten berichten wir auch in sozialen Medien.“ Gestartet sei man vor drei Jahren mit 15 Teilnehmerinnen, zwischenzeitlich ist der Kreis auf beinahe 30 Frauen angewachsen, mindestens einmal dabei waren bis heute 100. Die Interessentinnen kommen aus allen Gruppierungene: Studentinnen, Mitarbeiterinnen in Technik und Verwaltung, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, Professorinnen.