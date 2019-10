Heiligenhaus : „Asse“ der Polizei beraten Dienstag am Infostand

(RP) Die Sicherheitsberater des Aktionsbündnisses Seniorensicherheit (ASS!) beraten am kommenden Dienstag, 10 bis 12 Uhr, zum Thema „Sicherheit durch Sichtbarkeit im Straßenverkehr“. Der Infostand wird aufgebaut in der ehemaligen Aldi-Passage an der Hauptstraße.

