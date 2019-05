Städtebau : Stadt präsentiert neues Familienzentrum

Info

Jubiläum Die Oberilper Bürgergemeinschaft feiert in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen ihres Stadtteils: Im August 1969 zogen, so die Recherche der Bürgergemeinschaft, die ersten Mieter und Eigentümer in den Stadtteil. Unterilp wurde auf 24 Hektar Ackerlang bereits ab Herbst 1962 erschlossen.

Ursprung Beiden Stadtteilen liegen jeweils gleichnamige Gutshöfe zugrunde, die zum Hofkomplex „In der Elpen“ gehörten.