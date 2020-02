Gewerbegebiet Hetterscheidt : Firma IMS wächst ins Grüne hinein

Blick vom Flurweg über die Reitanlage auf das bebaute IMS-Firmengelände in Hetterscheidt. Das Unternehmen braucht mehr Platz. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Stahlindustrie und Walzwerke setzen weltweit auf die superpräzisen Messgeräte aus Hetterscheidt.

Wer die Firma IMS in Hetterscheidt als „Hidden Champion“, als Sieger im Verborgenen also, bezeichnet, liegt zumindest zu einem Teil richtig. Das Haus ist Weltmarktführer für hochpräzise Messinstrumente, wie sie in der Stahlindustrie, in Röhren- und Walzwerken weltweit zum Einsatz kommen. In Hetterscheidt laufen die Fäden zusammen. Verborgen sind aber allenfalls die Produkte des Hauses, die ohne große öffentliche Wahrnehmung wirken. Im Gewerbegebiet im Heiligenhauser Nordosten ist das Wachstum der Firma seit Jahr und Tag unübersehbar. Gerade wird das nächste Kapitel geschrieben.

Konkret: Die Firma möchte ihr Betriebsgelände um zusätzliche 4,4 Hektar erweitern. Das Grundstück befindet sich im Grünen am nördlichen Rand des Gewerbegebiets. Das bisherige Firmengelände grenzt unmittelbar an. Der zuständige Fachauschuss der Wirtschaftsförderer hat dem Vorhaben zugestimmt unter Verweisen auf nötige ökologische Ausgleichsmaßnahmen an anderer Stelle.

INFO Hauptsitz Heiligenhaus IMS wurde 1980 mit sieben Mitarbeitern gegründet, entwickelt und produziert Isotopen-, Röntgen- und optische Messsysteme. Hauptsitz ist in Heiligenhaus. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 450 Mitarbeiter auf fünf Kontinenten.

Zum Vorhaben gehört ein städtebauliches Konzept, das die Planung im Detail erläutert. Die Experten verweisen zunächst darauf, dass in den vergangenen Jahren im nordstlichen Teil des Gewerbegebietes Hetterscheidt-Nord bereits mehrere Flächen zur Verfügung gestellt wurden. „Insbesondere ein Betrieb in diesem Bereich des Gewerbegebietes, welcher sich auf die Herstellung von Messsystemen für den industriellen Einsatz in der Stahl-, Aluminium- und Metallindustrie spezialisiert hat, wurde aufgrund positiver wirtschaftlicher Entwicklungen immer weiter ausgebaut“, heißt es, neutral formuliert, in dem Papier. Zwischenzeitlich seien alle verfügbaren Flächen bebaut, „so dass auf dem bislang zur Verfügung stehenden Grundstück und auf der Grundlage des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes keine Entwicklungsmglichkeiten mehr bestehen“. Es folgen deutliche Ansagen. „Es ist zur Standortsicherung erforderlich, den Betrieb perspektivisch um weitere Produktions- und Bürogebäude zu erweitern. Daher ist beabsichtigt, im Bereich zwischen dem Flurweg und der Otto-Hahn-Straße weitere gewerbliche Betriebsflächen vorzusehen.“

Dazu dient die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 47/2, außerdem eine Änderung des Flächennutzungsplans. Es sollen die planerischen Voraussetzungen geschaffen werden, um so die erforderliche Erweiterung des Gewerbegebietes ermöglichen.

Wesentliches Ziel des Bebauungsplanes ist die „Schaffung der planungsrechtlichen Rahmenbedingungen zur Sicherung der Erweiterungsmglichkeiten eines bestehenden Betriebes“. An der Bedeutung des Plans lässt das Konzept keinen Zweifel aufkommen: „Alternativ wäre perspektivisch eine Verlagerung des Betriebes an einen anderen Standort außerhalb von Heiligenhaus zu befürchten, da die Erweiterungsmöglichkeiten nach Angaben des Unternehmens für die Sicherung des Standortes existenziell sind.“