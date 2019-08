Heiligenhaus : Unterilp: Illegale Müllkippe fällt auf

Gemüsepaletten sorgten in der Unterilp für Ärger. Unbekannte hatten sie neben Containern abgeladen. Foto: RP/Stadt Heiligenhaus

(köh) Am Containerstellplatz Moselstraße entdeckten Mitarbeiter der Stadt am Donnerstag illegal abgestellte Gemüsenpaletten. Abgelagert wurden sie dort wahrscheinlich in den Abendstunden des 31. Juli, teilt Jürgen Hollenberg mit.

Wird der Verursacher gefunden, was nach Angaben von Fachbereichsleiterin Kerstin Ringel (Ordnungsamt) „häufig, aber nicht immer“ der Fall ist, drohen saftige Bußgelder bis zu 1000 Euro. Ist der Müll umweltgefährdend, sogar ein Strafverfahren. Außerdem hat der Verursacher die Kosten für die fachgerechte Entsorgung zu tragen. Die summiert sich leicht auf einen dreistelligen Betrag, so Ringel. Ihr Kommentar: „Völlig unverständlich, seinen Müll irgendwo abzukippen. Es gib wirklich ausreichend Möglichkeiten, seinen Abfall ordnungsgemäß loszuwerden.“