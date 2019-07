Heiligenhaus : Schulküche ist ein Gewinn für Genießer

Das Kant-Gymnasium gewann in einem Wettbewerb die komplette Ausstattung. Fünftklässler kochen selbst – und gern.

„Als Vorspeise gibt es einen Salat, als Hauptspeise eine Reisbolognese und zum Nachtisch Obstsalat“, erklären Schülerinnen der 5b. Die jungen Gymnasiasten tragen Schürzen und sind mittendrin im Kochgeschehen. Denn an diesem Donnerstag bereiten sich die 28 Nachwuchs-Köche ihr Essen in drei Gängen einfach selbst zu und das mit sichtlich viel Vergnügen.

Als die RP ihnen über die Schulter schaut, haben sie bereits den Salat und das Obst geschnitten, den Reis gekocht und das Obst in Zitronenwasser eingelegt. Ende Juni startete das Projekt: „IKG – Ich koche gerne“ für die fünften Klassen. Ziel der Aktion: junge Schülerinnen und Schüler durch die gemeinsame Zubereitung der Speisen für eine gesunde Ernährung zu sensibilisieren. Hierzu planen die Schüler vorab mit Hilfe einer Ernährungspyramide und Rezeptvorlagen ein gesundes und abwechslungsreiches Drei-Gänge-Menü, beschaffen die Lebensmittel und kochen dann gemeinsam in der Schulküche. „In der fünften Stunde wird dann gegessen und die sechste Stunde ist für das gemeinsame Aufräumen reserviert, auch das gehört dazu“, sagt Torsten Sill. Der Schulküchen-Organisator ist nicht nur selbst begeisterter Hobbykoch, sondern hat mit seiner Klasse dafür gesorgt, dass das Immanuel-Kant-Gymnasium eine Schulküche auf neuestem Stand hat: „Wir haben an dem Wettbewerb ‚Klasse, kochen!‘ teilgenommen und dafür ein Gesellschaftsspiel entwickelt. Dafür hat sich meine Klasse, damals selbst noch im fünften Jahrgang, mit regionalen Lebensmitteln beschäftigt und Biobauernhöfe der Gegend besucht.“