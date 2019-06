Heiligenhaus : Gymnasiasten proben für Weltpremiere

INFO

Am Donnerstag 13. Juni, sowie Freitag, 14. Juni (jeweils Start um 19Uhr, Einlass 18.30 Uhr) führt die Jahrgangsstufe Q1 des IKG in der Kant-Aula an der Herzogstraße 75 das selbst verfasste Theaterstück „Haste nix, biste nix – 250.000 Euro“ auf.

Karten gibt es in den großen Pausen am Haupteingang, als Reservierung per Mail über das Sekretariat (verwaltung@gymnasium-heiligenhaus.de) oder an der Abendkasse für 2,49 Euro.