Studium : Campus setzt auf Online-Verbindung zu den Studenten

Heiligenhaus (RP/köh) Aufgrund der Corona-Krise musste die Hochschule Bochum zum 18. März ihren normalen Studienbetrieb schließen. Seitdem haben die Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter intensiv an Online-Lernangeboten für die Studierenden gearbeitet.

„Es war uns sehr wichtig, dass die Studierenden möglichst wenig Zeit aufgrund der Corona-Krise und der dem damit verbundenen Wegfall des Präsenzunterrichts am Campus verlieren. Unsere Studierende sind zu über 50 Prozent in dualen Studiengängen eingeschrieben. Sie sind fest in ihren Betrieben als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeplant. Derzeit plant das Land mit einem verspäteten Vorlesungsbeginn frühestens ab dem 20. April. Die Prüfungsphasen sind derzeit aber nicht verschoben. Das resultiert in einem verkürzten Präsenzveranstaltungssemester. Es drohen eine hohe Belastung der Studierenden und große Herausforderungen auf die ganze innerbetriebliche Organisation und Zeitplanung. Das wollen wir so gut es geht verhindern“, erklärt der neue Standortsprecher Prof. Dr. Markus Lemmen. Für über 30 Fächer für die Bachelor- und Masterstudiengänge wurden in den letzten eineinhalb Wochen digitale Lernangebote entwickelt und werden noch weiter ausgearbeitet. Der Campus Velbert/Heiligenhaus konnte die Online- Kurse so schnell bereitstellen, weil bereits in der Vergangenheit schon viel Wert auf eine qualifizierte digitale Nachbereitung der Lehrveranstaltungen gelegt wurde: „Wir arbeiten an der Hochschule zum Beispiel seit Jahren mit der Lernplattform ‚Moodle‘ und am CVH auch stark mit eigenen Servern für digitale Angebote. Hier können Präsentationen, Arbeitsblätter oder auch Videos von den Dozentinnen und Dozenten hochgeladen werden. Andere Professorinnen und Professoren hatten schon eigene Online-Trainings entwickelt und bereitgestellt, um Studierende beim Lernen zu unterstützen. Diese Vorarbeit war eine gute Grundlage, um so für alle Kurse, die die Studierenden in diesem Sommersemester belegen müssen auch digitale Angebote zur Verfügung zu stellen“, so. Lemmen.