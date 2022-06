Ein Jahr nach der Flutkatastrophe : Besonderes Hilfspaket für Schule in Bad Münstereifel

Heiligenhaus Nach der Flutkatastrophe vor einem Jahr waren Heiligenhauser Hilfe schnell unterwegs Richtung Eifel. Die Bilder blieben in Erinnerung.

(köh) Hilfe aus der Stadt, zuerst privat und in Windeseile organisiert, setzte sich im vergangenen Jahr nach der Flutkatastrophe in Richtung Eifel in Bewegung. Die Bilder blieben, und damit die Erinnerung. Diesen Monat ging die Hilfe auf eine ganz andere Art weiter.

Den Transport übernahm Jörg Brunnöhler ehrenamtlich, begleitet von Schulamts-Mitarbeiterin Astrid Grone. Realschulleiterin Andrea Cosmann nahm am Ziel in Bad Münstereifel gemeinsam mit einigen Schülern die interaktiven Whiteboards in Empfang, wobei die Jugendlichen tatkräftig beim Entladen des Wagens halfen und die Tafeln mit Unterstützung des Hausmeisters Wolfgang Hoffmann in das Gebäude transportierten.