Heiligenhaus : Heljensjecken starten in die Session

Info

Die Heljens-Jecken werden sich am Freitag, 17. Januar, 17 Uhr, im Vereinsheim zurückmelden, bevor sie für den 24. Januar zur dritten Karnevalssitzung in die Kant-Aula laden. Infos: www.heljens-jecken.de. In der Planung ist eine weitere „Stimmabgabe“ in der Kant-Aula. Infos: www.stimmabgabe-lieder.de.