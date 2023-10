Karneval in Heiligenhaus Hoppeditz erwacht im Innenhof am Rathaus

Auch der übrige Fahrplan durch die Session steht schon. Am 12. Januar um 17 Uhr ist Standarteneinzug am Rathausplatz. Die Karnevalssitzung der Heljens Jecken steigt am 19. Januar in der Kant-Aula. Am 7. Februar geht es weiter mit dem Narrenwecken auf dem Rathausplatz. Altweiber, 8. Februar, wird das Rathaus gestürmt und am 10. Februar zieht der Nelkensamstagzug über die Hauptstraße. Am 14. Februar wird dann der Hoppeditz wieder beerdigt.