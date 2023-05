Helios Klinikum Niederberg Wenn der Roboter beim Operieren hilft

Heiligenhaus/Velbert · Das Helios Klinikum Niederberg zeigt am Da Vinci Tag, wie moderne Technologie in der Chirurgie eingesetzt wird. Besucher können sich darüber informieren, was mit dem Roboter möglich ist.

09.05.2023, 14:32 Uhr

Siad Odeh vor dem Da Vinci-X®“-Operationssystem, welches zunächst zu Schulungszwecken außerhalb des OPs aufgebaut war. Foto: RP/Helios

Von Marita Jüngst