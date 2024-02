Einsatz in Heiligenhaus Helfer für Krötenwanderung in Heiligenhaus gesucht

Die Krötenwanderung 2024 wird in den nächsten Tagen auch in Heiligenhaus beginnen. Denn bei frühlingshaft milden Temperaturen und einigermaßen feuchtem Klima gibt es für die Amphibien kein Halten mehr. Dann wandern sie von ihren Winterquartieren zu den Laichplätzen. Denn Kröten suchen immer wieder das Gewässer auf, in dem sie selbst geboren wurden. Dort legen sie ihre Eier ab. Die Amphibien brauchen mindestens 6 Grad Celsius in der Nacht und Regen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt dagegen bleiben sie lieber noch in ihrem Versteck.