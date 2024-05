Heiligenhaus Geschichtsverein trauert um Helmut Grau

Am 3. Mai ist Dr. Helmut Grau im Alter von 79 Jahren verstorben. Geboren 1945, studierte er Germanistik in Bonn und Freiburg. Er war von 1972 – 2005 als Dozent des Goethe-Instituts in leitender Funktion in Athen, Mexiko, Santiago de Chile, Madrid und Rom tätig. Als Mitglied des Heiligenhauser Geschichtsvereins und ehrenamtlicher Mitarbeiter des LVR Amts für Bodendenkmalpflege im Rheinland war er in seinem Ruhestand an vielen Geschichtsprojekten und archäologischen Erkundungen beteiligt. Er gehörte zu den Initiatoren der Erforschung der Krupp`schen Nachtscheinanlage auf dem Velberter Rottberg. Grau war Autor zahlreicher Veröffentlichungen, unter anderem zu Flugzeugabstürzen des zweiten Weltkriegs und historischen Schulchroniken. Sein Beitrag zur regionalen Geschichte wird seinen Freunden und den Heiligenhauser Bürgern unvergessen bleiben.