Verkehrsversuch in Heiligenhaus Hauptstraße wird eine Woche autofreie Zone

Diese Maßnahmen sind vorgesehen: In die Hauptstraße einfahren darf in der Zeit von 6 bis 22 Uhr nur der ÖPNV einschießlich Taxen, der Lieferverkehr und Anwohner mit eigenen Stellplätzen im gesperrten Abschnitt und Fahrräder. Die Zufahrt zu Hauptstraße wird hinter der Kreuzung Bahnhofstraße/Wülfrather Straße und an der Jahnstraße mit Sperren inklusive Personal gesperrt. Die Sperrung soll am 16. September eingerichtet und am Sonntag, 22. September, aufgehoben werden. Die Zufahrt Jahnstraße bleibt durchgehend abgebunden und ist als Sackgasse vom Südring erschlossen. Die Sperre hinter der Bahnhofstraße wird von 22 bis 6 Uhr zur Seite gestellt, die Straße kann in der Zeit dann befahren werden.