Strategie für Heiligenhaus in Arbeit Schulen zwischen Ansprüchen und Statistik

Für das kommende Schuljahr ist die Ausgangssituation an den fünf städtischen Heiligenhauser Grundschulen klar. Insgesamt sind 271 Erstklässer angemeldet, so der Stand im Schulamt. „Nach den Anmeldungen gab es Schulen mit Überhang“ kommentiert Amtsleiterin Renate Dubbert auf Anfrage. So kam es zu Verschiebungen: Überhänge waren an der Tersteegenschule in Hetterscheidt und der Suitbertusschule am Sportfeld zu verzeichnen.