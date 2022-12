Heiligenhaus Rat stellt Hausaufgaben für das Jahr 2023

Es gibt Dinge, die kann ein Rat schnell und einmütig auf den Weg bringen. Damit sind die Anliegen dann wohlversorgt – und sei es nur, damit der je zugehörige Fachausschuss Details klären kann. In der letzten Ratssitzung des Jahres war das in zwei Fällen so: Die Kinderfeuerwehr soll ein eigenes Fahrzeug bekommen. Dafür gibt es unter bestimmten Voraussetzungen Landesgeld. In die Kinderfeuerwehr möchte man gern investieren. Und so ließ sich ein Jahr nach deren Gründung in der Stadt auch ein Zeichen setzen, das die Bedeutung dieser Gruppe unterstreicht.