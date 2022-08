Heiligenhaus pflegt seine Freundschaften : Gute Zusammenarbeit mit Partnerstädten

Ein Stand aus der Partnerstadt Zwönitz war auch beim Heiligenhauser Stadtfest vertreten. Foto: Achim Blazy (abz)

Befreundete Städte trafen sich an einem Wochenende in Zwönitz zum Austausch. Im November gibt es in Heiligenhaus einen „Mansfield-Abend“.

(sade) Bis zuletzt habe man beim Stadtfest darum gebangt, dass wirklich Vertreter aus Meaux, Mansfield, Basildon und Zwönitz, kurz aus allen Partnerstädten, zu Gast sein können, denn das sei gar nicht selbstverständlich, erst recht nicht in diesen Zeiten, sagt das Kulturbüro-Team.

Doch tatsächlich reisten aus allen Richtungen Delegationen an. So manche Stadtfeste in der Vergangenheit hatten ohne Beteiligung aus den jeweiligen Städten stattfinden müssen. „Wir sind mit allen Partnerstädten in Kontakt und haben gerade zum Beispiel ein tolles Wochenende bei unseren Freunden in Zwönitz verbracht, berichtet Kathrin Neuhaus und fügt bei über 30 Grad Außentemperatur in Heiligenhaus nicht ohne Schmunzeln an: „bei 14 Grad und Regen.“ Die Kulturbüro-Chefin war zum ersten Mal in die Partnerstadt im Erzgebirge gereist. Dort hatte man Gäste aus allen befreundeten Städten eingeladen, um den Austausch zu intensivieren. „Die Themen dabei waren stellenweise ganz neu. Man hat sich zum Beispiel über Smart-City-Konzepte ausgetauscht und wie die Städte das umsetzen.“

Begegnungsräume schaffen, das nicht nur über längst überwundene, sondern auch noch bestehende Ländergrenzen hinaus, das ist der Plan auch in Heiligenhaus. Wie das im Alltag aussehen kann, zeigt sich so bei einer kommenden Veranstaltung: „Bob Sheridan aus Basildon kommt nun zum Beispiel mit jungen Leuten zum Panoramaradweglauf“, erzählt Kulturbüro-Mitarbeiterin Veronika Kautz.