Heiligenhauserin erzählt : Gute Erinnerungen an die „Kartoffelferien“ von einst

Heiligenhaus Es war eine besondere Zeit, die mit dem eigentlich verkehrten, doch nicht abwegigen Begriff „Kartoffelferien“ versehen wurde. Die 92-jährige Irmgard Isenbügel erzählt von diesen Tagen des „Stoppelns“.

Vom Stoppeln hat Irmgard Isenbügel in der Rheinische Post gelesen und davon, dass Menschen heute immer noch (oder wieder) auf die Felder gehen, um nach der Ernte liegen gebliebene Kartoffeln einzusammeln. „Das habe ich nicht gewusst“, sagt sie. Dafür jedoch fühlte sich die gebürtige Höselerin, die heute in Heiligenhaus lebt, gleich an ihre Jugend erinnert.

92 Jahre alt ist Irmgard Isenbügel heute, eine lebenslustige Frau, die gerne Karten spielt, sich mit ihren in Heiligenhaus lebenden Nichten zum Kaffeetrinken trifft, mit dem Rollator zum Einkaufen geht und betont, dass sie zwar in einer altengerechten Wohnung lebt, aber keinesfalls in betreutem Wohnen. Geboren wurde Isenbügel im Jahr 1928 in Hösel, ab 1939 lebte die Familie in Hofermühle. Schließlich verschlug es Isenbügel nach Osnabrück bevor sie vor drei Jahren zurück nach Heiligenhaus kam.