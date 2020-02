Vor dem Saisonbeginn : Gute Adressen für mehr Naturschutz

Bald beginnt die Krötenwanderung. die Helfer vor Ort planen ihre Sammelaktion kommende Woche. Foto: dpa/Patrick Pleul

Heiligenhaus Das läuft vor Saisonbeginn: Nabu stellt sich neu auf, Krötensammler suchen Helfer, Bürgerwald wird bald freigegeben.

Silke Thus ist die neue Beauftragte des Nabu für Heiligenhaus. An anderen Stellen im wachsenden Naturschutz-Netzwerk ist sie seit fast anderthalb Jahrzehnten eine feste Größe. Denn im Nebenamt ist Thus für die Naturschutzwacht des Kreises Mettmann in und um Heiligenhaus unterwegs. Jetzt also der Nabu, dem sie erst seit Ende vergangenen Jahres angehört. Sorgen macht ihr die Funktionsvielfalt nicht, im Gegenteil.

„Drollig“ findet sie es eher, gerade erst zum Verein dazu gestoßen zu sein und vier Wochen später die Leitung zu übernehmen. „Die Anfrage, ob ich das machen wolle, kam kurz vor Weihnachten.“ Die erste Großaktion des Jahres hat sie bereits am vergangenen Wochenende koordiniert: den Kopfweidenschnitt. Hier kann sie auf ein bestens eingespieltes Helferteam setzen: „Auch die Jugendfeuerwehr hat hier Stunde um Stunde gerackert. Das war ein hervorragender Einsatz.“

INFO Unterwegs rund um Heiligenhaus Abseits aller Naturschutzarbeit hat Silke Thus einen Tipp für einen ausgiebigen Spaziergang durch das Gebiet, das sie selbst als Naturschutzwartin betreut: „Ich drehe gern eine Runde durch das Tal von der Rossdelle aus in Richtung Abtskücher Teich, über die Höhe zurück und an Dalbeck vorbei zur Einkehr im Cafe Herberge.“ Eine Voraussetzung ist wichtig: „Das Wetter sollte schon halbwegs mitspielen.“

Den Nabu will sie als offenes Forum führen. Ein Kennenlern-Termin ist noch nicht vereinbart – dazu kam der Start doch zu überraschend schnell. Auf jeden Fall werde es beim ersten Treffen für die 128 Mitglieder darum gehen, Ideen zu sammeln.

Engagiert ist Silke Thus nach wie vor in den städtischen Fachausschüssen für Jugendhilfe und dem für Stadtentwicklung und Umwelt, jeweils als sachkundige Bürgerin. Auch hier steht bald ein neues Großprojekt an. Der entstehende „Bürgerwald“, ein Projekt unter Federführung des Umweltbildungszentrums, wurde bereits beim Neujahrsempfang der Stadt in den Fokus gerückt. Und nicht zuletzt wird sie Kontakt halten zum ebenfalls zu Jahresbeginn neu gegründeten Arbeitskreis Natur und Umwelt des Stadtmarketings. Im Bereich „Kultur und Gesellschaft des Stadtmarketings ist Thus seit Jahren vertreten. Alles im Sinne des Umwelt-Netzwerkens.

Ein weiteres, fast tradiitionelles Naturschutzprojekt steckt in den Startlöchern: Krötenschutz. Das läuft so: An vielen Straßen werden kleine Zäune mit Eimern davor angebracht. Diese Eimer werden dann täglich von ehrenamtlichen Helfern geleert und die Kröten sicher zu ihrem Gewässer gebracht. Jedes Jahr helfen dabei auch viele Heiligenhauser.

Zur Besprechnung der Sammelaktion lädt Manuela Janssen für Dienstag, 18. Februar, 20 Uhr in den Club an der Hülsbecker Straße ein. Dabei kann jeder kommen, der mitmachen möchte oder sich auch erst einmal informieren möchte. „Auch Kinder sind mit ihren Eltern willkommen und dürfen natürlich auch beim Krötensammeln mitmachen“, sagt Janssen.

Silke Thus hat ihren Otter „Nemo“ in allerbester Erinnerung. Foto: RP/Thus