Prozess wegen versuchten Mordes Angeklagter ist laut Gutachter voll schuldfähig

Die Sachverständige hält den Angeklagten für voll schuldfähig. Zwar gebe es Hinweise darauf, dass der 34-Jährige an den Folgen einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden könnte, die durch einen Raubüberfall in dessen Wohnung im Jahre 2013 ausgelöst worden sein könnte. Damals hatten Bekannte den Mann überfallen und mit einem Elektroschocker verletzt. Der Angeklagte habe Todesangst gehabt und beschlossen, sich mit einem Luftgewehr vor weiteren Angriffen zu schützen. Tatsächlich soll es einen weiteren Versuch eines Bekannten gegeben haben, über das Hochklettern an der Fassade in die Wohnung des Mannes einzudringen.