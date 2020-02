Schule : Isenbügel setzt auf starke Kinder

Heiligenhaus Die Schüler der Adolf-Clarenbach-Grundschule erfinden ihre eigene „Sicherheitskonferenz“.

Das Lied ist dabei eigentlich so etwas wie das Mottolied für eine besondere Woche, bei der die Grundschüler regelmäßig ihre „Isenbügeler Sicherheitskonferenz“ abhalten. Denn die ganze Schule beschäftigen sich stets im Februar eine Woche lang mit dem Thema „Sicherheit.“ Dank Sturmtief „Sabine“ und einer Lehrerfortbildung wurde die übliche Woche in diesem Jahr dafür einfach verlängert. Die mindestens ebenso traditionelle Präsentation des Gelernten vor den Eltern der Schüler durfte aber natürlich nicht fehlen. Und so war die Sporthalle der Isenbügeler Grundschule gestern besonders gut besucht. Die Erstklässler beschäftigten sich dabei mit dem Brandschutz. „Feuer ist nicht nur gefährlich, beim Lagerfeuer, im Kamin oder bei Kerzen zum Beispiel“, wie die Jüngsten der Schule erklären. Aber sie haben gelernt, dass das auch ganz anders aussehen kann. Was macht man also wenn es da brennt, wo es eigentlich nicht brennen soll? „Sich nicht verstecken!“ Und wen ruft man an, wenn ein Feuer ausbricht? Das wussten alle sofort und so schallte die Antwort „112“ genauso im lauten Chor durch die Sporthalle, wie das „Tatütata“ des Feuerwehrliedes, das die älteren Kinder natürlich auch noch alle kennen. Die Zweitklässler dagegen haben gelernt, dass sie selbst über ihren Körper bestimmen. Und dabei noch einmal das Wort „Nein“ besonders kennen gelernt.