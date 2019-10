Heiligenhaus : Bühnenreif: Junge Tänzer geben alles

Heiligenhaus 700 junge Talente aus ganz Deutschland haben beim „Dance4Fans“-Wettbewerb in der IKG-Aula um die Qualifikation zur Europameisterschaft gekämpft. Vorne dabei sind seit Jahren Teilnehmer der gastgebenden Tanzschule Heigl.

„Wir haben bereits im Mai die Deutsche Meisterschaft gewonnen und sind somit automatisch bei der Europäischen Meisterschaft“, erklärt Chiara. Gemeinsam mit Hayat hatte sie zuvor auf der Bühne in der Kategorie „Small Groups, Junior“ gezeigt, wie Hip Hop und Modern Dance Moves zu satten Technobeats getanzt werden. Die hauptsächlich jugendlichen Zuschauer vor der Bühne gehen euphorisch mit, klatschen begeistert, manche kreischen wie auf Boygroup-Popkonzerten, andere bewegen sich synchron mit – schließlich sind die allermeisten selbst Tänzer, die Choreographie ist für den Wettbewerb vorgegeben und daher für alle gleich. „Das gilt aber nur für die Kategorie „Dance4Fans“, erklärt Mara Richter von der Tanzschule Heigl, „wir haben noch eine weiteren Contest, der sich TAF Video Dancing nennt und bei dem sich die Teilnehmer ihre Schritte selbst ausdenken können. Auch hier gilt: Die drei Besten der jeweiligen Kategorien Solo, Smallgroup und Formation dürfen zur Europameisterschaft.“ Zwei davon sind Charlotte und Luise aus dem Raum Bielefeld. Die beiden Neunjährigen in den silberglänzenden Jäckchen und den Turnhosen können ihr Glück kaum fassen, sie halten ihre Urkunden in den Händen und strahlen noch ein wenig fassungslos in die Kameras ihrer Eltern. „Ich weiß gar nicht was ich sagen soll“, stammelt Luise, ihre Mama nimmt sie glücklich in den Arm. Auch Maria hat in diesem Alter mit dem Tanztraining begonnen, heute ist die 21jährige mehrfache Deutsche und Europäische Meisterin in den Kategorie „Solotanz, adult“, unterstützt in der Tanzschule Heigl auch beim Training der Jüngeren. „Diese Art zu Tanzen macht einfach wahnsinnig viel Freude, weil sie so vielfältig ist, weil verschiedenen Stilrichtungen zusammenfließen, die Musik ist aktuell, es macht total Spaß“, schwärmt Maria. Die harten Beats schallen laut durch die Halle, im Außenbereich werden die Teilnehmer und ihre teils mitreisenden Eltern mit Kuchen, Snacks, Kaffee oder Wasser versorgt.