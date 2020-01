Analyse : Großprojekte brauchen Kommunikation

Heiligenhaus Innovationspark, Hitzbleck-Areal, Heljensbad – das sind drei zukunftsweisende Vorhaben. In allen Fällen gilt es, Beteiligte, Betroffene und Interessenten unter einen Hut zu bekommen. Keine leichte Aufgabe.

Es klingt nach mehr als nur einer Spur von Idyllenmalerei in drei Tableaus. Das erste: Die Stadt Heiligenhaus baut an der A 44 einen wirklich zukunftsweisenden Innovationspark. Das Gewerbegebiet am südlichen Stadtrand verbindet schon in der Planung (und in der Vermarktung) punktgenau die Interessen von Gewerbetreibenden mit denen der Stadtplaner. Das zweite: Mitten in der Stadt entsteht auf dem Hitzbleck-Areal ein Publikumsmagnet für City-Kunden. Nahversorgung auf modernstem Niveau, so heißt hier das Stichwort. Das dritte: Die Stadt erhält ein neues Bad, nachdem die Technik im alten Heljensbad sich nahe am Verfallsdatum bewegt und die Anlage Jahr für Jahr ein Millionendefizit bei den Stadtwerken anhäuft. Die klare Marschroute heißt: Ersatzlose Schließung kommt nicht in Frage, auch dann nicht, wenn ein neues Bad definitiv keinen Gewinn erwirtschaften könnte.