Heiligenhaus: Zwei Bankeinbrecher fliehen nach Alarm : Großfahndung nach versuchter Automatensprengung

Die Polizei setzte auch einen Hubschrauber zur Fahndung ein. Foto: dpa/Wolfram Kastl

Heiligenhaus Unbekannte drangen in der Nacht zum Donnerstag in den SB-Bereich einer Bank an der Hauptstraße ein. Das Sicherheitssystem stoppte ihren Versuch, einen Automaten zu sprengen.

Es wurde der Alarm der Bank ausgelöst, woraufhin die Polizei mit einem Großaufgebot nach den Tätern fahndete. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Die Fahndung blieb erfolglos. Die Ermittler suchen nun Zeugen.

Das war nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geschehen: Um kurz nach Mitternacht verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Vorraum der Bankfiliale im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. „Augenscheinlich brachen die Täter dazu zunächst in einen direkt benachbarten Gemüsehandel ein. Von dort gelangten sie durch eine Holztür in den Vorraum der Bank, wo sie versuchten, eine weitere Holztür aufzubrechen“, heißt es im Polizeibericht. Der Alarm lief zunächst bei dem zuständigen Sicherheitsdienst auf. Von dort wurde auch die Polizei informiert, sodass die Beamten schnell mit mehreren Kräften am Einsatzort waren. Auch die Heiligenhauser Feuerwehr wurde alarmiert, da bei der Alarmauslösung Nebel aus einer Nebelanlage in die Bankräumlichkeiten eingelassen wurde.

Bei Eintreffen der Polizei konnten keine verdächtigen Personen mehr in der Bank angetroffen werden.

Bei ihren weiteren Ermittlungen stellten Polizeibeamte fest, dass die Einbrecher zwei Gasflaschen bei sich getragen hatten, weshalb man aktuell davon ausgeht, dass die Täter den Geldautomaten aufsprengen wollten. Nach dem Nebelalarm flüchtete das Duo, der Geldautomat blieb unversehrt.

Beide Täter hatten während der Tat Skibrillen auf und trugen schwarze Hosen sowie schwarze Jacken mit einem Reflektorstreifen auf dem Rücken. Eine der beiden Personen trug außerdem noch einen grauen Kapuzenpullover, dessen Kapuze aus der Jacke ragte.