Panoramaweglauf : Läufer starten in die Herbstsaison

Läufer starten in die Herbstsaison

Heiligenhaus Die siebte Auflage des Panoramaweglaufes war ein Erfolg – und dies bei idealen Bedingungen.

Ein Jahr lang mussten die Anhänger dieser besonderen Laufveranstaltung wieder warten, doch am Samstag war es endlich wieder soweit: Der Panoramaweglauf lockte Ausdauersportler aus dem weiten Umkreis auf seine idyllische Laufstrecke entlang dem namensgebenden Panoramaweg auf der ehemaligen Bahntrasse und das bei bestem spätsommerlichen Wetter. Temperaturen über 20 Grad, strahlend blauer Himmel und Sonnenschein waren gute Bedingungen für die Läufer von zwei bis sagenhaften 80 Jahren.

Ausdruck von Erschöpfung, Stolz auf die Leistung und Zufriedenheit. Mit über 750 Meldungen zeigt sich auch in diesem Jahr wieder, dass dem Panoramaweglauf ein guter Ruf voraus eilt, der die Laufsportler aus einem weitem Umkreis anzieht. Auch die Anmeldezahl bei den Bambinis und Schülern hatte die 300er Marke überschritten und erreichte damit einen neuen Rekord, wie die Veranstalter bereits im Vorfeld ankündigten – so wurde auch der siebte Panoramaweglauf wieder zum Erfolg.

Ins Leben gerufen von Laufbegeisterten ist das Sportfeld an der Talburgstraße einmal im Jahr Austragungsort des Laufes, der von der SSVg 09/12 Heiligenhaus, mit lauferfahrener Unterstützung und Equipment vom Team Essen 99, dank der Sponsoren und vor allem mit vielen ehrenamtlichen Helfern ausgetragen wird.

Die höchste Teilnehmerzahl stellte in diesem Jahr übrigens die katholische Grundschule St. Suitbertus, die nun direkt am Panoramaweglauf in den Räumen der ehemaligen Sportfeldschule beheimatet ist.