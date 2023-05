Festival in Heiligenhaus „HeiligenRock“ sorgt für Andrang in den Kneipen

Von der Abtsküche zogen viele Gruppen in die Innenstadt. Um den Weg aus dem Tal zu den anderen Spielorten zu erleichtern, bot der Bürgerbusverein wieder einen Shuttle-Bus, um den es im Vorfeld Irritationen gab. Weil das neue Fahrzeug mit Fördermitteln beschafft wurde, darf es nur im Linienverkehr unterwegs sein. „Das alte Fahrzeug ist nicht mehr in der Förderung, die Rheinbahn machte eine Ausnahme und erlaubte die Fahrten für Ältere, die nicht mehr so gut zu Fuß sind“, so André Saar, selber aktiver Bürgerbusfahrer.