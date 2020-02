Treffen in Heiligenhaus : Griechische Gemeinde bespricht Pläne für 2020

Treffen in Heiligenhaus

Heiligenhaus (RP/köh) In Heiligenhaus kamen Vertreter aus den Vorständen der griechischen Gemeinden und Kulturvereine aus NRW zusammen Im Rahmen des mehrstündigen Treffens wurde unter anderem die konkrete Phase der Gründung eines Landesverbandes der griechischen Gemeinden und Kulturvereine aus NRW besprochen.

Neben dem Vorsitzenden der griechischen Gemeinde in Heiligenhaus, Panagiotis Chatzinikolaou, begrüßten alle anwesenden Vorstände dieses Vorhaben und die positive Entwicklung der engen Zusammenarbeit und den engen auf vielen Themengebieten, die in allen Vereinen präsent sind. Hierzu zählen unter anderem die Themen von Bildung und Jugend, der Kultur- und Heimatpflege.

36 Gemeinde sind in NRW gelistet“, sagt der Vorsitzende. Die Zahl der im Bundesland lebenden Griechen schätzt er auf rund 140.000. Davon leben rund 350 in Heiligenhaus. Die Pläne für einen gemeinsamen Landesverband gab es bereits, als die Heiligenhauser Gemeinde 2018 übergangsweise Räume an der Ratinger Straße bezogen hatte.