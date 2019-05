Heiligenhaus : Gitarren-Altstar Allan Tayler zu Gast im Club

Klänge als Zeitreise verspricht der Folk-Musiker. Auch sonst dreht sich im Mai viel um Geschichte.

Heiligenhaus (RP) Seit mehr als vier Jahrzehnten ist Allan Taylor Dichter und Troubadour, der mit literarischer Anmut in seinen Liedern die Lebenswelten der ansonsten unbesungenen Helden und unsichtbaren Alltagsmenschen festhält. Seine Kompositionen sind stimmig und er trägt sie meisterhaft vor, mit seiner unverwechselbaren tiefen, sonoren Stimme und seinem unendlich detaillierten und doch so einfach klingenden Gitarrenstil. Von seinen Kollegen kommt das vielleicht schönste Kompliment, das man sich unter Musikern machen kann: Bislang haben über 60 Künstler in unzähligen Ländern seine Lieder in ihr Repertoire aufgenommen. Am Mittwoch, 15. Mai, 20 Uhr, ist er zu Gast im Club an der Hülsbecker Straße. Tickets kosten im Vorverkauf 16 Euro (auch online über die Kulturkalender.Seite der Stadt im Internet) und 19 Euro an der Abendkasse.