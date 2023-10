Die nächsten Veranstaltungen Geschichtsverein zeigt Kunst in der Abtsküche

Eine Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht von 1938 findet am Donnerstag, 9. November, ab 19 Uhr im Museum Abtsküche statt. in einer Feierstunde wird der von Schülern erstellte Dokumentarfilm „Heil Heiligenhaus“ gezeigt, der aus Sicht von Augenzeugen (vielfach Mitglieder des Geschichtsvereins) das Leben in Heiligenhaus während der Nazizeit beschreibt, ein beklemmendes und bedrückendes Dokument, immer noch ein wichtiges Mahnmal in der heutigen Zeit. Im Anschluss daran haben die Besucher Gelegenheit, mit dem Geschichtsverein über den Film zu sprechen.