Heiligenhauser unterwegs Geschichtsverein besucht Freilichtmuseum Lindlar

Der Geschichtsverein Heiligenhaus bietet für seine Mitglieder regelmäßig Touren an. Das Ziel für den Juli-Ausflug des Geschichtsvereins beispielsweise war Hattingen. Hattingen gehört mit seinen drei Burgen, dem mittelalterlichen Stadtkern und seiner malerischen Umgebung zu den schönsten Städten des Ruhrgebietes. Der in seiner Geschlossenheit erhaltene Kirchplatz mit der St.-Georgs-Kirche und den sie umgebenden 143 Baudenkmälern ist immer einen Besuch wert. Davon konnte sich die Studiengruppe des Geschichtsvereins bei einem Altstadtrundgang einen guten Eindruck machen. Nach einem Mittagessen in einem der vielen gastronomischen Betriebe stand am Nachmittag das Industriemuseum Henrichshütte auf dem Plan.