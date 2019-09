Gesamtschule : Besondere Farbenspiele

Heiligenhaus Gesamtschule Heiligenhaus arbeitet mit Fachleuten für Lichtreklame zusammen.

(RP) Im sonst ganz in Grau- und Blautönen gehaltenen Biologieraum geht es heute bunt zu: Auf den Tischen liegen Folienrollen in verschiedenen leuchtenden Farben bereit. Diese hat die Schilder- und Lichtreklameherstellerin Isabel Fechner-Müller, Geschäftsführerin der gleichnamigen NEON-Lichtwerbung GmbH und Lernpartnerin der Gesamtschule im Rahmen des Kooperationsnetzes Schule – Wirtschaft, mitgebracht. Gemeinsam mit den 22 Siebtklässlern möchte sie in einer Doppelstunde Naturwissenschaftsunterricht einen sechsteiligen Farbkreis herstellen. Damit knüpft sie an das von Biologielehrer Markus Happel vermittelte Vorwissen an und macht es für die Kinder praxisnah erfahrbar.