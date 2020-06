Heiligenhaus : Lauter Premieren an der Gesamtschule

Heiligenhaus Es ist ein Schuljahrs-Endspurt ohne Vergleich: Eltern sehen Zeugnisvergaben im Livestream, Stundenpläne und Unterrichtsformen sind komplett umgekrempelt. Fürs nächste Schuljahr gibt es eine doppelte Strategie.

Sicher ist: Auch die Zeugnisvergabe an die Zehntklässler am Mittwoch kommender Woche wird ganz anders aussehen als gewohnt. „Wir hoffen auf gutes Wetter, dann kann ein kleines Programm im würdigen Rahmen auf dem Schulhof stattfinden“, sagt Tiemann. Sollte es regnen, wird jede Klasse einzeln drinnen verabschiedet, Hier gibt es angesichts geltender Hygiene- und Abstandsregeln keinen Spielraum. So gibt es auch keine Chance für Eltern und Angehörige, an der Feier teilzunehmen. Gleiches gilt für die Vergabe der Abizeugnisse am 26. Juni. Aber auch hier ist eine Premiere in Arbeit: Trapp und Tiemann denken über einen Livestream aus der Kant-Aula nach, damit das Geschehen zumindest an Bildschirmen verfolgt werden kann. Neu organisiert werden musste auch das Willkommen für die neuen Fünftklässler. Das gab es bisher in der letzten Woche der Sommerferien, nur scheitert eine solche Feier diesmal ebenfalls am vorhandenen Raum und den Corona-Bestimmungen. „Die Einschulung wird jetzt am ersten Schultag des neuen Schuljahrs sein“, kündigt Tiemann an.