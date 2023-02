Schüler aus Heiligenhaus Gesamtschüler beim Aktionstag „Landtag macht Schule“

(RP) Im Plenarsaal des Landtags diskutieren normalerweise die Abgeordneten über aktuelle Themen der Landespolitik und über die Gesetze für Nordrhein-Westfalen. Nicht so in diesen Tagen: Mehr als 1000 Schüler treten im Parlament selber an das Redepult und nehmen auf den Plätzen der Abgeordneten Platz. Bei den Aktionstagen „Landtag macht Schule“ erleben Jugendliche der neunten Klassen aus ganz Nordrhein-Westfalen Demokratie live vor Ort und erhalten einen Einblick in die Arbeitsweise des Landesparlaments. Mit dabei sind auch Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Heiligenhaus.