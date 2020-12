Presbyteriumsbeschluss in Heiligenhaus : Evangelische Gemeinde geht in den kompletten Lockdown

Historische Ansicht der Alten Kirche Heiligenhaus aus den 30er Jahren. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Präsemzgottesdienste zu Weihnachten fallen aus. Das hat das Presbyterium beschlossen. Auch wenn es formalrechtlich keine Vorgabe hierfür gab. Wenn alle in den Lockdown müssen, sehe man es als christliche, ethische und moralische Pflicht an, nicht zu Präsenzgottesdiensten an Weihnachten einzuladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP/köh) „Schweren Herzens“ hat das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde in einer Sondersitzung beschlossen, sich bis zum 10. Januar 2021 in den kompletten Lockdown zu begeben und am Weihnachtsfest keine Präsenzgottesdienste zu feiern. Zur Begründung heißt es: „Auch wenn die Ministerien den Landeskirchen gemäß der Religionsfreiheit die grundsätzliche Erlaubnis erteilt haben, unter strengen Schutzmaßnahmen und Konzepten Gottesdienste zu feiern, so liegt die letzte Entscheidung und Verantwortung in den Händen des Presbyteriums, das sich aus der Pfarrerinnenschaft und vielen ehrenamtlichen Mitgliedern zusammensetzt.“

In direkter Ansprache geht die Mitteilung weiter: „Es tut uns unendlich leid, mit Ihnen gemeinsam keine Präsenzgottesdienste feiern zu können und das Presbyterium hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Wir unterstützen damit das Ziel, durch Reduzierung von Kontakten, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Wir möchten es nicht riskieren und die Verantwortung dafür tragen, dass sich auch nur ein Mensch bei unseren Gottesdiensten anstecken und diesen Virus weitertragen könnte.“

Wenn alle in den Lockdown müssen, sehe man es als christliche, ethische und moralische Pflicht an, nicht zu Präsenzgottesdiensten an Weihnachten einzuladen und auf diese Weise gegen Corona zu kämpfen, wie es für alle Menschen dieser Welt gefordert wird. Das Virus mache auch vor den Kirchentüren nicht halt. „Aber vielleicht hat unsere Entscheidung auch ganz viel mit Weihnachten zu tun, denn der im Stall von Bethlehem geboren ist, hat wie kein anderer auf dieser Welt gezeigt, was es heißt, Solidarität zu üben und den Nächsten zu lieben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Schütze deinen Nächsten wie dich selbst. Daran möchten wir als evangelische Kirchengemeinde an diesem Weihnachtsfest mit unserer Entscheidung mitwirken.“ Dieses möchte die evangelische Kirchengemeinde an diesem Weihnachtsfest mit ihrer Entscheidung auch tun.