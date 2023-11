Geschichtsverein Heiligenhaus Gedenkveranstaltung zur Pogromnacht im Museum Abtsküche

Aus diesem Grund möchte der Geschichtsverein in einer Feierstunde den von Schülern erstellten Dokumentarfilm „Heil Heiligenhaus“ ansehen, der aus Sicht von Augenzeugen (vielfach Mitglieder des Geschichtsvereins) das Leben in Heiligenhaus während der Nazizeit beschreibt, ein beklemmendes und bedrückendes Dokument, immer noch ein wichtiges Mahnmal in der heutigen Zeit.