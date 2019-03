Heiligenhaus: Suche nach Orten zum Innehalten

HEILIGENHAUS Ein Arbeitskreis prüft , wie das Gedenken an die Opfer des NS-Regimes im Stadtbild verankert werden kann.

Dem Arbeitskreis liege eine Liste mit 20 weiteren Opfern jüdischen Glaubens vor, die Verbindungspunkte zu Heiligenhaus haben, diese seien aber, so Schildmann-Brack, nicht direkt aus Heiligenhaus an ihre Hinrichtungsstätten verbracht worden, so dass es sein könnte, dass ihnen bereits an anderer Stelle gedacht wird, hier gelte es, zu prüfen, ob und wie dies geschehen sein könnte und ob ihnen auch an mehreren Stellen Gedenkstellen gewidmet werden könnten. Außerdem gelte es die Finanzierung zu prüfen, so koste die Verlegung jedes Steines inklusive Straßenarbeiten insgesamt 2500 Euro. Desweiteren soll auch der jüdische Friedhof am Görscheider Weg wieder hergerichtet werden.